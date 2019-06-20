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Voleybolda ekip tamam

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı, istatistik antrenörü görevine Mustafa Ak'ı getirdi.

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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı, istatistik antrenörü görevine Mustafa Ak'ı getirdi.

Bu sezon TVF Efeler Ligi'nde mücadele edecek Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, teknik kadroyu tamamladı. Daha önce baş antrenörlük görevi için Fazıl Demirci ile anlaşan ve yardımcı antrenör Burak Yavuz ile yeniden söz kesen Büyükşehir'in efeleri, 2. yardımcı antrenör Özer Özger'in ardından istatistik antrenörü Mustafa Ak'la anlaşma sağladı. Son iki sezon İnegöl Belediyespor'da görev yapan Ak, Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi'nde düzenlenen törenle kendisini Büyükşehirli yapan sözleşmeyi imzaladı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:11 Kaynak: İHA
voleybol, Mustafa Ak, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Spor
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