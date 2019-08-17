Voleybolda erkek milli takımlar değerlendirme toplantısı yapıldı
37 dakika önce
Voleybolda erkek milli takımların 2019 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:49 Kaynak: AA
Voleybolda erkek milli takımların 2019 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantı yapıldı. Türkiye
Voleybol Federasyonunun (TVF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre İstanbul
'daki başkanlık ofisinde gerçekleştirilen toplantıya, Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay
başkanlık yaptı.
Toplantıya A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey ve TVF Erkek Milli Takımlar Altyapı Koordinatörü Kazım Hidayetoğlu da katıldı
Toplantıda 2019 yılı erkek milli takımlar faaliyetleri değerlendirilip 2020 yılındaki hedeflerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
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