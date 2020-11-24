Voleybolda erteleme maçları yarın oynanacak

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu'ndaki erteleme maçları yarın oynanacak.
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasından ertelenen 2 maçın programı şöyle:
15.00 İlbank- Beşiktaş (Başkent)
17.00 Kuzeyboru-Sistem9 Yeşilyurt (Aksaray)
AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu'nda ise Sarıyer Belediyespor- Türk Hava Yolları maçı, Burhan Felek Vestel Spor Salonu'nda yapılacak. Karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.
- Kaynak: AA
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