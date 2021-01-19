Voleybolda erteleme maçları yarın oynanacak

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 19 ile 23. hafta, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 13, 15, 18, 20 ve 21. haftadaki erteleme maçları yarın oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerdeki erteleme karşılaşmalarının programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

19. Hafta:

14.00 Eczacıbaşı VitrA-Sarıyer Belediyespor (Eczacıbaşı)

23. Hafta:

17.00 Galatasaray HDI Sigorta-Sistem9 Yeşilyurt (Burhan Felek Vestel)

AXA Sigorta Efeler Ligi

13. Hafta:

14.00 Galatasaray HDI Sigorta- Spor Toto (Burhan Felek Vestel)

14.00 Ziraat Bankkart-Tokat Belediye Plevne (Başkent)

15. Hafta:

14.00 Haliliye Belediyespor-Arkas Spor (Şanlıurfa 11 Nisan)

18. Hafta:

15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor (Cengiz Göllü)

20. Hafta:

14.00 Arhavi Voleybol-Halkbank (Arhavi)

21. Hafta:

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Altekma (Haldun Alagaş)