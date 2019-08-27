Voleybolda fikstür çekildi

Volley Hotel'de gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve kulüp temsilcileri katıldı.



Üstündağ, yaptığı konuşmada, yeni sezonda mücadele edecek tüm takımlara başarı diledi.



FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye'yi Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın temsil edeceğini hatırlatan Üstündağ, "Türk voleybolu Avrupa ve dünyada çok önemli bir yerde." dedi.



Üstündağ, Türkiye'nin 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaptığına işaret ederek, "Milli takımımız şampiyonaya iyi başladı. İnşallah müsabakalar sonunda arzu ettiğimiz, hedeflediğimiz dereceleri elde ederiz. Ardından Avrupa Olimpiyat Kıta Elemeleri var. Takımımızın olimpiyatlara katılmasının, Türk voleybolu adına çok önemli olacağını biliyoruz. Milli takımımıza başarılar diliyorum. Milli takımın oluşmasında hiç kuşkusuz en büyük pay kulüplerimizin. Kulüplerimizin voleybola vermiş olduğu destek, emek takdire şayan." ifadelerini kullandı.



Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 12'şer takım mücadele edecek. Sezon Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 12 Ekim, Efeler Ligi'nde ise 27 Ekim'de başlayacak.



Normal sezonda ilk 8 sırayı alan takımlar play-off'a kalacak. Son 4 takım ise baraj etabı maçları oynayacak. Lig sıralamasında öncelikle galibiyet sayısına bakılacak.



Liglerde ilk hafta maçlarının programı şöyle:



Vestel Venus Sultanlar Ligi



- Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları



-Karayolları-Beşiktaş



-Atlas Global Yeşilyurt-PTT



-Nilüfer Belediyespor-Galatasaray



-VakıfBank- Aydın Büyükşehir Belediyespor



- Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Eczacıbaşı VitrA



Efeler Ligi



-Arkas Spor-Belediye Plevne



-Spor Toto- Sorgun Belediyespor



-Fenerbahçe HDI Sigorta-Halkbank



-Ziraat Bankası- İstanbul Büyükşehir Belediyespor



-Galatasaray- İnegöl Belediyespor



- Bursa Büyükşehir Belediyespor- Arhavi Voleybol