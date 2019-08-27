Son Dakika Haberleri: Voleybolda fikstür çekildi
Son Dakika Spor Haber

Voleybolda fikstür çekildi

1 saat önce

Volley Hotel'de gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve kulüp temsilcileri katıldı.

Voleybolda fikstür çekildi, System.String[]

Volley Hotel'de gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve kulüp temsilcileri katıldı.


Üstündağ, yaptığı konuşmada, yeni sezonda mücadele edecek tüm takımlara başarı diledi.


FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye'yi Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın temsil edeceğini hatırlatan Üstündağ, "Türk voleybolu Avrupa ve dünyada çok önemli bir yerde." dedi.


Üstündağ, Türkiye'nin 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaptığına işaret ederek, "Milli takımımız şampiyonaya iyi başladı. İnşallah müsabakalar sonunda arzu ettiğimiz, hedeflediğimiz dereceleri elde ederiz. Ardından Avrupa Olimpiyat Kıta Elemeleri var. Takımımızın olimpiyatlara katılmasının, Türk voleybolu adına çok önemli olacağını biliyoruz. Milli takımımıza başarılar diliyorum. Milli takımın oluşmasında hiç kuşkusuz en büyük pay kulüplerimizin. Kulüplerimizin voleybola vermiş olduğu destek, emek takdire şayan." ifadelerini kullandı.


Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 12'şer takım mücadele edecek. Sezon Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 12 Ekim, Efeler Ligi'nde ise 27 Ekim'de başlayacak.


Normal sezonda ilk 8 sırayı alan takımlar play-off'a kalacak. Son 4 takım ise baraj etabı maçları oynayacak. Lig sıralamasında öncelikle galibiyet sayısına bakılacak.


Liglerde ilk hafta maçlarının programı şöyle:


Vestel Venus Sultanlar Ligi


- Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları


-Karayolları-Beşiktaş


-Atlas Global Yeşilyurt-PTT


-Nilüfer Belediyespor-Galatasaray


-VakıfBank- Aydın Büyükşehir Belediyespor


- Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Eczacıbaşı VitrA


Efeler Ligi


-Arkas Spor-Belediye Plevne


-Spor Toto- Sorgun Belediyespor


-Fenerbahçe HDI Sigorta-Halkbank


-Ziraat Bankası- İstanbul Büyükşehir Belediyespor


-Galatasaray- İnegöl Belediyespor


- Bursa Büyükşehir Belediyespor- Arhavi Voleybol

Türkiye Voleybol Federasyonu, Akif Üstündağ, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:44 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Medipol Başakşehir, Mehmet Topal'ı transfer etti!
Kaza nedeniyle avrasya tüneli araç girişine kapatıldı (1) Fenerbahçe, Carlos Kameni'nin sözleşmesini feshediyor! Dalbert Henrique Fenerbahçe'nin teklifini reddetti, G.Saray'ı düşünecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 17:56:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybolda fikstür çekildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]