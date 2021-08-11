Voleybolda fikstür çekimi yapıldı

AXA Sigorta Efeler Ligi ve Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 voleybol sezonu fikstür çekimi, Türkiye Voleybol Federasyonu Ankara Merkez Ofisi'nde yapıldı.

Kura çekimini TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış gerçekleştirdi. Fikstür çekimi öncesi konuşma yapan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Bugün Türk voleybolunun; dünya voleybolunda, Avrupa sıralamasında ülkemizin gururu olduğunu görüyoruz. Gururumuz olmaya da devam ediyorlar. Milli takımlarımızın başarılarının yanında kulüplerimizin de başarılarından bahsetmek istiyorum. Milli takım başarılarında en büyük pay sahibinin kulüpler olduğunu düşünüyorum. Voleybolun tüm paydaşlarının bu başarıda büyük katkısı ve emeği var, özellikle kulüplerimize bu yüzden çok teşekkür ediyorum. Olimpiyatlarda, Avrupa'da ve dünyada en üst liglerde oynayan oyuncuların, turnuvaların MVP'lerinin Türkiye'de oynamış olduğunu ve halen de oynadığını görüyoruz. Bugün, 2021-2022 sezonunun kura çekimlerini yaparken; bizi Avrupa Kupaları'nda bizi temsil edecek tüm takımlara da başarılar diliyorum. Önümüzdeki sezonun tüm voleybol camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Umarım sağlıklı, sıhhatli, pandemisiz, seyircilerimizle kucaklaştığımız bir lig sezonu olur. Yeni sezonda tüm katılımcılara ve kulüplerimize başarılar, 2021-2022 voleybol sezonu herkese hayırlı uğurlu olsun" dedi.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın ardından söz alan TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, "Misli.com Sultanlar Ligi de AXA Sigorta Efeler Ligi de çok değerli sporculara ev sahipliği yapıyor. Her iki ligde de forma giyen ve giyecek sporcuların olimpiyatlarda, Avrupa'da ve dünyada voleybola verdikleri katkıları hep beraber izledik. Tüm kulüplerimize başarılı bir sezon diliyorum" diye konuştu.

TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Göksu'nun ardından TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış, yeni sezon ve lig statüleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Axa Sigorta Efeler Ligi'nde 1. Devre karşılaşmaları 10 Ekim - 19 Aralık 2021 tarihleri arasında, 2. Devre karşılaşmaları 08 Ocak - 02 Nisan 2022 tarihleri arasında oynanacak.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 1. Devre karşılaşmaları 09 Ekim - 11 Aralık 2021 tarihleri arasında, 2. Devre karşılaşmaları 09 Ocak - 03 Nisan 2022 tarihleri arasında oynanacak.

Kura çekiminde ayrıca; sezon başında oynanacak Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın da kadınlarda 5 Ekim 2021 tarihinde VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit arasında; erkeklerde ise 6 veya 7 Ekim 2021 tarihinde Ziraat Bankkart ile Spor Toto arasında oynanacağı belirtildi. - İSTANBUL