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VOLEYBOLDA FİNALİSTLER BELLİ OLDU - Son Dakika

VOLEYBOLDA FİNALİSTLER BELLİ OLDU

21.02.2022 10:13

BURDUR'da düzenlenen Okul Sporları Kız Erkek Yıldızlar Voleybol Turnuvası'nda yarı final maçları tamamlandı.

BURDUR'da düzenlenen Okul Sporları Kız Erkek Yıldızlar Voleybol Turnuvası'nda yarı final maçları tamamlandı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu ve Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Yıldız Kızlar-Erkekler Voleybol Turnuvası'nda Türkiye finallerine katılacak takımlar belli oldu. Yarı final maçlarında kızlarda Aydın Özel Söke Kültür Ortaokulu ve İzmir Özel Gelişim Ortaokulu, erkeklerde ise Bursa 23 Nisan Ortaokulu ve KKTC Gazimağusa Türk Maarif Koleji 23- 27 Mart tarihleri arasında Aksaray'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Takımlara madalyaları ve başarı belgeleri Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya tarafından verildi.

VOLEYBOLDA FİNALİSTLER BELLİ OLDU
VOLEYBOLDA FİNALİSTLER BELLİ OLDU
VOLEYBOLDA FİNALİSTLER BELLİ OLDU

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VOLEYBOLDA FİNALİSTLER BELLİ OLDU - Son Dakika


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