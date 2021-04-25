Voleybolda finaller İzmir'de başlıyor

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde son 4 takımın yer aldığı Play-Off finali yarın İzmir'de oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde 3 gün sürecek müsabakaların ilk gününde saat 13.00'te Edremit Belediyesi Altınoluk- Bolu Belediyespor, 17.00'de ise Adam Voleybol-Sigorta Shop Kalecik Belediyespor karşı karşıya gelecek. Salı günü Bolu Bld-Adam Voleybol, Kalecik Bld-Altınoluk, çarşamba günü ise Kalecik Bld-Bolu Bld, Altınoluk-Adam Voleybol maçları oynanacak. İlk 2 sırayı alacak iki takım yeni sezonda Misli.com Sultanlar Ligi'nde yer alacak.