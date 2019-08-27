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Voleybolda Hakem ve Gözlemci Semineri

38 dakika önce

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen Hakem ve Gözlemci Gelişim-Bilgilendirme Semineri Ankara'da düzenleniyor.

Voleybolda Hakem ve Gözlemci Semineri, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen Hakem ve Gözlemci Gelişim-Bilgilendirme Semineri Ankara'da düzenleniyor.

TVF tarafından yapılan açıklamaya göre, 2 grup halinde yapılacak seminer 30 Ağustos'ta sona erecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ seminerde yaptığı konuşmada, "Hakemleri, gözlemcileri, antrenörleri, kulüpleri, sporcularıyla çok başarılı bir camiayız. Gururlu ve mutluyuz. İyi günde de kötü günde de beraber olmaya devam edeceğiz." dedi.

Hakem ve gözlemcilerin her zaman yanında olacağını bilinmesini isteyen Üstündağ, "Voleybol camiasının güzellik, dostluk, birlik ve beraberlik içinde başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını düşünüyorum. İki takımın mücadelesinde sahada adaleti dağıtan sizlersiniz. Vereceğiniz her kararda hakkaniyetten ve adaletten şaşmayınız." diye konuştu.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:38 Kaynak: AA
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