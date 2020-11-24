Voleybolda Haliliye Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta maçına koronavirüs engeli

Takım camiasına geçmiş olsun dileği paylaşılan açıklamada, oyuncuların bir an önce sağlıklarına kavuşmasının temenni edildiği kaydedildi.

Haliliye Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı'mızın, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında yarın sahasında oynayacağı Galatasaray HDI Sigorta maçı, 2 oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanılması nedeniyle ileri bir tarihe tehir edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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