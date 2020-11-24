Voleybolda Haliliye Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta maçına koronavirüs engeli
24.11.2020 13:25
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında oynanması planlanan Haliliye Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Şanlıurfa temsilcisindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında oynanması planlanan Haliliye Belediyespor- Galatasaray HDI Sigorta, Şanlıurfa temsilcisindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Haliliye Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı'mızın, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında yarın sahasında oynayacağı Galatasaray HDI Sigorta maçı, 2 oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanılması nedeniyle ileri bir tarihe tehir edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Takım camiasına geçmiş olsun dileği paylaşılan açıklamada, oyuncuların bir an önce sağlıklarına kavuşmasının temenni edildiği kaydedildi.
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