Voleybolda İzmir derbisini Karşıyaka kazandı - Son Dakika
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Voleybolda İzmir derbisini Karşıyaka kazandı

21 dakika önce

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde oynanan Karşıyaka-Göztepe maçını ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Voleybolda İzmir derbisini Karşıyaka kazandı, System.String[]

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde oynanan Karşıyaka-Göztepe maçını ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk setini ev sahibi ekip 25-10 aldı.

İkinci sette de üstünlük kuran yeşil-kırmızılılar 25-18'le durumu 2-0'a getirdi.

Başarılı bir oyun sergileyen Karşıya 25-13'le son setti de önde bitirerek maçı 3-0 kazandı.

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:23 Kaynak: AA
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