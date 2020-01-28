Voleybolda İzmir derbisini Karşıyaka kazandı - Son Dakika

Voleybolda İzmir derbisini Karşıyaka kazandı
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Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde oynanan Karşıyaka-Göztepe maçını ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:23 Kaynak: AA
Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde oynanan Karşıyaka-Göztepe maçını ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk setini ev sahibi ekip 25-10 aldı.
İkinci sette de üstünlük kuran yeşil-kırmızılılar 25-18'le durumu 2-0'a getirdi.
Başarılı bir oyun sergileyen Karşıya 25-13'le son setti de önde bitirerek maçı 3-0 kazandı.
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