Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley yarı final maçları yarın oynanacak - Son Dakika

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley yarı final maçları yarın oynanacak

07.03.2021 14:13
Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley yarı final maçları yarın oynanacak, System.String[]

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley yarı final maçları yarın İstanbul'da yapılacak.

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley yarı final maçları yarın İstanbul'da yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarı finale yükselen Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta ve VakıfBank takımları, finale çıkmak için mücadele edecek.

İki maçın galibinin kupa için karşı karşıya geleceği final maçı ise 9 Mart Salı günü oynanacak.

Müsabakaların tümü TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda düzenlenecek.

Koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak final etabı karşılaşmalarının programı şu şekilde:

Yarın:

15.00 VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta

20.15 Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe Opet

9 Mart Salı:

19.00 1. Maçın galibi-2. Maçın galibi

Başkan Üstündağ: "Voleybol kalitesi yüksek, bol heyecanlı maçlar bizleri bekliyor"

Organizasyonlarla ilgili görüşlerini açıklayan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, bu yılki organizasyonun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne gelmesinin hoş bir tesadüf olduğunu belirterek, "Sporda ve hayatta kadınların yerini, mücadelesini çok önemsiyor ve destekliyoruz. 20'ncisi düzenlenecek AXA Sigorta Kupa Voley'de voleybol kalitesi yüksek, bol heyecanlı maçlar bizleri bekliyor. Karşılaşmalar koronavirüs önlemleri kapsamında bu yıl maalesef seyircisinden yoksun bir şekilde oynanacak. Tüm müsabakalar, Türk voleybolunun dostu TRT Spor 2 ekranlarından voleybolseverlerle buluşacak. Hak eden tarafın kazanacağını arzu ediyor, bütün takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Eczacıbaşı VitrA Kaptanı Tijana Boskovic, Fenerbahçe Opet'i yakından tanıdıklarını aktararak, "Önümüzdeki maçta savaşmaya hazır olacağız. Umarım güzel bir oyun sergileriz." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe Opet Kaptanlarından Dicle Nur Babat, eksiklerinin olduğunu vurgulayarak, "Bedenen ve mental olarak çok zorlu bir süreçten geçiyoruz ancak en iyi şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray HDI Sigorta Kaptanlarından Gizem Güreşen, VakıfBank'ın çok iyi bir ekip olduğunu belirterek, "İyi bir ekibe karşı oynayacağız. Maç boyunca etkili servis atmak zorundayız. Finale yükselebilmek için elimizden geleni yapıp, son topa kadar savaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak kupayı bir kez daha kazanmak istediklerini söyleyerek, "Kupalar kazanabileceğimiz en önemli döneme giriyoruz. İlk kupa mücadelemiz de AXA Sigorta Kupa Voley'de olacak. Hedefimiz yedinci kez kupayı kazanmak." yorumunu yaptı.

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley yarı final maçları yarın oynanacak - Son Dakika Spor


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