Son Dakika Haberleri: Voleybolda Kupa Heyecanı

Voleybolda Kupa Heyecanı

1 saat önce

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley final etabı, yarın Malatya'da başlayacak.

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Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley final etabı, yarın Malatya'da başlayacak.

Malatya Merkez Spor Salonu'nda üç gün sürecek organizasyonda birinci etabı geçen 8 takım, kupayı kazanabilmek için mücadele edecek.

Kupanın ilk gününde yarın oynanacak çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:

12.00 Maliye Piyango- İstanbul Büyükşehir Belediyespor

15.00 Galatasaray- Tokat Belediye Plevne

17.00 Halkbank-Ziraat Bankası

19.00 Arkas Spor-Fenerbahçe

Organizasyonda 16 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te Maliye Piyango-İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasının galibiyle, Galatasaray-Tokat Belediye Plevne maçının kazananı arasında birinci yarı final maçı oynanacak. Saat 17.00'de ise Halkbank-Ziraat Bankası maçının galibiyle, Arkas Spor-Fenerbahçe karşılaşmasının kazananı arasında ikinci yarı final müsabakası yapılacak.

Yarı finalde rakiplerini eleyecek takımlar, 17 Mart Pazar günü saat 17.00'de finalde kupayı kazanabilmek için karşı karşıya gelecek.

Kupa Voley şampiyonu ekip, gelecek sezon Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:36 Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Sigorta, Malatya, Spor
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