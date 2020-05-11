Voleybolda liglerin tescil edilmesi

Halkbank Spor Kulübü Genel Menajeri ve Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Taner Atik, Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şampiyonsuz olarak ligleri tescil etmesinin kulüplerin ortak görüşü olduğunu söyledi.

Taner Atik, yaptığı açıklamada TVF'nin kararının hayırlı olmasını dileyerek, "İstişareler sonucunda alınan bir karar olduğu ortada. Zaten voleybolun hemen hemen tüm bileşenlerinin ortak görüşü de bu doğrultudaydı. Sürecin bu şekilde tamamlanmasından antrenör, sporcu, hakem, gözlemci, maç görevlisi çocuklarımız, salon çalışanları ve basın mensuplarının sağlıkları açısından olumlu olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Verilen kararın takımların önlerini görmesi açısından da önem taşıdığını dile getiren Taner Atik, "Hem bu sezona hem de yeni sezona dair yapılanmalar açısından önümüzü görmemizi sağlayacak. Yönetimimizle bundan sonraki süreci değerlendirip en doğru kararları alarak, önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Atik, "Efeler Ligi'nin bu şekilde tescil edilmesi bizim bu yıl önce Balkan Kupası, oradan Challenge Kupası'nda mücadele edeceğimiz anlamına geliyor." diyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Halkbank Sporu Kulübünün her zaman başarılı olmak için bir çabanın içinde olduğu spor kamuoyunun malumudur. 2020-2021 sezonunda yarışacağımız Challenge Kupası'nda da kulübümüzün geçmişine, tarihine, marka değerine yakışır bir mücadele sergilemek için elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Kararın tekrar tüm voleybol ailesine hayırlı olmasını temenni ederim."