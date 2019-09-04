Son Dakika Haberleri: Voleybolda milli maçın ardından
Son Dakika Spor Haber

Voleybolda milli maçın ardından

3 saat önce

2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda'yı 3-0 yenen A Milli Takım'ın kaptanı Eda Erdem Dündar, "Amacımız madalya kazanmak.

Voleybolda milli maçın ardından, System.String[]

2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda'yı 3-0 yenen A Milli Takım'ın kaptanı Eda Erdem Dündar, "Amacımız madalya kazanmak. İnşallah bunu başaracağız." dedi.

Yarı finale yükselen ay-yıldızlı ekibin kaptanı Eda, Hollanda maçının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara seyircisine destekleri için teşekkür etti.

Hollanda'nın çeyrek finale set dahi kaybetmeden geldiğine işaret eden Eda, "Onlara saygı duyarak maça başladık. Ama takım olarak bu maça inandık ve herkes işini çok iyi yaptı. Sabırla oynadık, bunun sonucunda da 3-0'lık net skorla adımızı yarı finale yazdırdık." diye konuştu.

Eda, ev sahibi avantajına dikkati çekerek, "Evimizde oynuyoruz. Bu turnuvada madalya için savaşıyoruz. Amacımız madalya kazanmak. İnşallah bunu başaracağız. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Hollanda, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu
Ruhani: üçüncü adımı açıklayacağız Şampiyon güreşçi Tevfik Kış vefat etti Erdoğan: Savunma sanayinde yüzde 70 yerli üretim yapıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 01:28:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybolda milli maçın ardından
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]