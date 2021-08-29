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Voleybolda milli maçın ardından - Son Dakika

Voleybolda milli maçın ardından

29.08.2021 23:37
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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmesiyle ilgili, "Tebrik ediyorum.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmesiyle ilgili, "Tebrik ediyorum. İyi bir mücadele." dedi.

Üstündağ, "Filenin Sultanları"nın Bulgaristan'ın Filibe kentinde Çekya ile oynadığı ve 3-1 kazandığı son 16 turu karşılaşmasının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Tebrik ediyorum. İyi bir mücadele." diyen Üstündağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonunda 3-1'lik bir galibiyet. Aldığımız setler çok açık ara setler. Bir set verdik, ama hiç önemli değil. Burada maçın sonucu önemli, çünkü telafisi olmayan bir maç. Bunu gerçekleştirdi takımımız. Önümüz açık. Eğer çeyrek final maçını da alırsak Dörtlü Final'e kalıp organizasyonun ev sahipliğini yapacak Sırbistan'a, Belgrad'a geçeceğiz."

Milli takımın 31 Ağustos'ta yapacağı çeyrek final maçını da kazanacağına inandığını aktaran Üstündağ, "Sonuç, ülkemizi sevindirmeye devam edecektir. Bizden desteklerini esirgemeyen herkese hayırlı olsun diyorum. Dualarını ve desteklerini bizden eksik etmesinler ki bu işin sonu da altın final olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı ekibin başantrenörü Giovanni Guidetti ise "Bugünkü maç, kesinlikle önemli bir maçtı. Bu maçı çok iyi oynadığımıza inanıyorum. Tabii ki maalesef ikinci sette birçok talihsiz hata yaptık. Ancak oyuncuların çok fazla baskı hissetmesi normal ve iyi bir şey. Bu baskıyı hissetmemiz ve tecrübe etmemiz iyi oldu. Bir sonraki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

Takım kaptanı Eda Erdem Dündar

Takım kaptanı Eda Erdem Dündar, maç için Bulgaristan'a gelen seyircilerin ve salonu doldurup tezahüratları ile destek veren Bulgaristan'da yaşayan Türklerin galibiyette katkısının büyük olduğunu belirtti.

Maça güzel başladıklarını aktaran Eda Erdem Dündar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnanılmaz bir seyirci desteği vardı. Uzun zamandan sonra destek gördük. Özlediğimiz duyguları tekrardan hatırlamış olduk. O da zaten bize olumlu anlamda etki etti. Her zaman söylüyorum, taraftar sahada bizim itici gücümüz diye. Buraya gelen tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Onların sayesinde biz de oynarken çok keyif aldık voleyboldan."

İlk seti farklı kazandıklarını aktaran milli voleybolcu, şunları kaydetti:

"Sonrasında ikinci sette basit hatalar, rakibin biraz daha organize olması, daha iyi voleybol oynaması, bize göre biraz daha düzenli olmaları seti onlara çevirdi. Devamında üçüncü ve dördüncü sette güçlü olan taraf bizdik. İyi servis attık, bunun yanında blok-defans iyiydi. Çok iyi hücumlar gördük. Takım olarak iyi oynadık ve maçı 3-1 kazanarak adımızı çeyrek finale yazdırdık. Şu an için çok mutluyuz, gururluyuz tabii ki. Bir adımı daha bitirmiş olduk. Şimdi hedefimiz çeyrek finaldeki rakibimize karşı hazırlanmak. Hedefimiz, 2019'da kaldığımız yere geri dönebilmek. Amaç Dörtlü Final'e kalabilmek. Bir gün dinleneceğiz, rakibimizi analiz edeceğiz ve çeyrek finale güçlü bir şekilde çıkacağız."

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök ve Bulgaristan'da görevli Türk diplomatlar da aileleriyle birlikte maçı salonda takip etti ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'na destek verdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Akif Üstündağ, Bulgaristan, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybolda milli maçın ardından - Son Dakika Spor


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