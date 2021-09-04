Voleybolda milli maçın ardından

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Hollanda ile yapılan ve ay-yıldızlı ekibin 3-0 kazandığı üçüncülük müsabakasının ardından Guidetti ile milli voleybolcular Eda Erdem Dündar ve Hande Baladın, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Yoğun bir milli takım sezonunu geride bıraktıklarını aktaran İtalyan başantrenör, "Çok yorgunum ama çok da mutluyum. Oyuncularımın, takımın, ekibimin ortaya koyduğu inanılmaz performanstan dolayı memnunum. Mayıs ayının başından bu yana çok çalıştık. Bunu söylemekten gurur duyuyorum, hiçbir turnuvada başarısız olmadık." diye konuştu.

Uzun yıllardır Türkiye'de çalışan ve eski milli voleybolcu Bahar Toksoy ile evli olan Guidetti, "Türk milletine bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Kendimi şu anda İtalyandan çok Türk hissediyorum. Karım ve kızım Türk, ben de yarı Türküm. Türkiye'de çekilmiş bir fotoğraf gördüm, herkes voleybol maçını izliyordu. İtalya'da herkes sadece futbol izler. Oyuncularımın Türkiye'deki bütün kadınlara rol model olduğuna inanıyorum. Genç kızlar bu başarılı takımı örnek alıyorlar." ifadelerini kullandı.

Milli voleybolcuların görüşleri

A Milli Takım'ın tecrübeli kaptanı Eda Erdem Dündar ile milli voleybolcu Hande Baladın, duygularını AA muhabiri ile paylaştı.

Aldıkları madalyadan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren kaptan Eda, "Madalya ve galibiyetle bitirmek bizim için çok önemliydi. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Sahada güzel bir mücadele vardı. Bizi destekleyen halkımıza armağan olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Belgrad'da salondaki Türklerin çoğunlukta olmasına değinen Eda Erdem Dündar, maç boyunca kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür etti.

Karşılaşma sonra duygulanan ve açıklama yapmakta zorlanan Hande Baladın ise "Çok mutluyuz. Duygularımı anlatmaya kelimeler yetmeyecek. Bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.