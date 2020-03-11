Voleybolda, Nevşehir Belediyespor'un play-off rakipleri belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybolda, Nevşehir Belediyespor'un play-off rakipleri belli oldu - Son Dakika Spor

Voleybolda, Nevşehir Belediyespor'un play-off rakipleri belli oldu

6 saat önce

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Ligi'nde sezonunu 4. sırada tamamlayarak play-off'a yükselmeyi başaran Nevşehir Belediyespor'un, grubu ve maç programı belli oldu.

Voleybolda, Nevşehir Belediyespor'un play-off rakipleri belli oldu, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Ligi'nde sezonunu 4. sırada tamamlayarak play-off'a yükselmeyi başaran Nevşehir Belediyespor'un, grubu ve maç programı belli oldu.


Mücadele ettiği Voleybol Kadınlar 1. Ligi'nin son maçında hafta sonu Berlin Döner Antalyaspor'u 3-0 yenerek play-off'a yükselen Nevşehir Belediyespor'un, Sultan Ligi'ne çıkmak için mücadele edeceği play off grubundaki rakipleri ve maç programı açıklandı.


2 grubun bulunduğu play-off'ta B Grubunda mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor, bu grupta İLBANK, Sarıyer Belediyesi ve Çanakkale Belediyesi ile mücadele edecek.


17-18 ve 19 Mart 2020 tarihleri arasındaki yarıl final müsabakalarında ilk maçını 17 Mart Salı günü Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu'nda İLBANK ile oynayacak olan kırmızı beyazlı ekip, 18 Mart Çarşamba günü Sarıyer Belediyesi ve 19 Mart Çarşamba günü ise Çanakkale Belediyesi ile karşılaşacak.


Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı yarı final grubunu ilk iki sırada tamamlaması durumunda ise finale yükselecek.


Final müsabakaları ise yine lig usulüne göre oynanacak. 23-24-25 Mart tarihleri arasında oynanacak olan müsabakalar sonrasında ilk iki sıradaki takım Sultan Ligi'ne yükselecek. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:35 Kaynak: İHA
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