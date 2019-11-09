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Voleybolda olaylı İzmir derbisi

7 saat önce

Voleybol Kadınlar 1. Lig 5. haftasında oynanan Göztepe-Karşıyaka derbisinde çıkan olaylar sebebiyle ilk set bitmeden tribünler boşaltıldı.

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Voleybol Kadınlar 1. Lig 5. haftasında oynanan Göztepe- Karşıyaka derbisinde çıkan olaylar sebebiyle ilk set bitmeden tribünler boşaltıldı.


Türkiye Voleybol Kadınlar 1. Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Göztepe ve Karşıyaka, İzmir derbisinde karşı karşıya geldi. Maçta iki takım taraftarı kendilerine ayrılan tribünü doldururken, ilk setin sonuna doğru skor Karşıyaka lehine 25-24 iken sahaya iki kez yabancı madde atılmasından sonra uyarı anonsları yapıldı. Sahadaki sporcular tribünlere 'sakin olun' uyarısı yaptı. Uyarılar fayda etmedi ve 3 anons sonrasında hakemler soyunma odasının yolunu tuttu. Hakemler yaklaşık 2 saatin ardından tribünleri boşaltma kararı aldı. Uzun süre duran oyun, tribünlerinin boşaltılmasından sonra devam etti. - İZMİR

Karşıyaka, voleybol, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 05:26 Kaynak: İHA
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