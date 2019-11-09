Son Dakika Haberleri: Voleybolda olaylı İzmir derbisini Göztepe kazandı
Son Dakika Spor Voleybolda olaylı İzmir derbisini Göztepe kazandı

Voleybolda olaylı İzmir derbisini Göztepe kazandı

6 saat önce

Yaşanan tribün olayları nedeniyle seyircisiz tamamlanan Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'ndaki İzmir derbisinde Göztepe, Karşıyaka'yı 3-2 yendi.

Voleybolda olaylı İzmir derbisini Göztepe kazandı, System.String[]

Yaşanan tribün olayları nedeniyle seyircisiz tamamlanan Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'ndaki İzmir derbisinde Göztepe, Karşıyaka'yı 3-2 yendi.

Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde oynanan ve karşılaşmanın ilk seti henüz tamamlanmadan tribünde yaşanan olaylar nedeniyle duran müsabakanın, seyircisiz oynanmasına karar verildi.

Karşılaşma, seyircilerin dışarı çıkarılmasının ardından yaklaşık 4 saat sonra tekrar başladı.

Maç durduğu sırada 25-24 önde olan Karşıyaka, ilk seti 26-24, ikinci seti de 25-18 kazandı. Daha sonraki setleri 26-24 ve 25-16 alan Göztepe 2-2 eşitliği yakaladı.

Son sette rakibine 15-13 üstünlük kuran Göztepe, müsabakadan 3-2 galip ayrıldı

Karşıyaka, voleybol, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:22 Kaynak: AA
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