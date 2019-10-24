Son Dakika Haberleri: Voleybolda rakiplerimiz belli oluyor
Son Dakika Spor Voleybolda rakiplerimiz belli oluyor

Voleybolda rakiplerimiz belli oluyor

1 saat önce

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde kadınlarda Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank, erkeklerde ise Fenerbahçe HDI Sigorta ve Halkbank temsil edecek.

Voleybolda rakiplerimiz belli oluyor, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde kadınlarda Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank, erkeklerde ise Fenerbahçe HDI Sigorta ve Halkbank temsil edecek.


Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Voleybol Galası'ndaki kura çekimi cuma günü TSİ 18.00'de başlayacak.


CEV Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları kadınlarda 19 Kasım'da, erkeklerde ise 3 Aralık'ta başlayacak.

Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:34 
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