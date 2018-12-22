Son Dakika Haberleri: Voleybolda Şampiyon Erdemli Akdeniz Anadolu Lisesi

Voleybolda Şampiyon Erdemli Akdeniz Anadolu Lisesi

5 saat önce

Mersin'de gerçekleştirilen Okullar Arası Genç Erkekler Voleybol İl Birinciliği müsabakalarında şampiyon Erdemli Akdeniz Anadolu Lisesi oldu.

Voleybolda Şampiyon Erdemli Akdeniz Anadolu Lisesi, System.String[]
Mersin'de gerçekleştirilen Okullar Arası Genç Erkekler Voleybol İl Birinciliği müsabakalarında şampiyon Erdemli Akdeniz Anadolu Lisesi oldu.

Türkiye Okul Sporları Federasyonunun 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan Okullar Arası Genç Erkekler Voleybol İl Birinciliği müsabakaları, Toroslar Bin Kişilik Spor Salonunda Erdemli Akdeniz Anadolu Lisesi ile Mahmut Aslan Lisesi arasında oynanan final maçı ile tamamlandı. Final karşılaşmasında Erdemli Akdeniz Anadolu Lisesi, Mahmut Aslan Lisesini 3-0 yenerek şampiyon olurken, Erdemli Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de Anamur Anadolu Lisesini 3-2 yenerek il 3'üncüsü oldu.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren okul takımlarına kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Osman Yıldızbakan ve Spor Şube Müdürü Vedat Akyar tarafından verildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:21 Kaynak: İHA

Akdeniz, Anadolu Lisesi, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evine Gidecek Araç Bulamayan Adam, Yolda Gördüğü Anahtarı Üstünde Olan Aracı Çaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Annesinin Tablosu Hediye Edilince Duygusal Anlar Yaşadı

Kıskanç Koca, "Seni Boynuzluyorum" Diyen Eşini Boğarak Öldürdü Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu Dinlemedi, Adalar'da Erdem Gül'ü Aday Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 15:48:12. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybolda Şampiyon Erdemli Akdeniz Anadolu Lisesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]