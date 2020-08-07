Voleybolda Şampiyonlar Kupası'nın tarihleri belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu, Axa Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupası'nın 8 Eylül'de, Axa Sigorta Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nın ise 9 Eylül'de oynanacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Fenerbahçe HDI Sigorta ile Arkas Spor arasında 8 Eylül Salı günü oynanacak Axa Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupası'nın Ankara'da TVF Başkent Voleybol Salonu'nda yapılacağı belirtildi.

Axa Sigorta Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nın ise 9 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda VakıfBank ile Eczacıbaşı arasında oynanacak maçla sahibini bulacağı kaydedildi.