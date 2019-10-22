Son Dakika Haberleri: Voleybolda Spor Toto Şampiyonlar Kupası sahibini buluyor
Son Dakika Spor Voleybolda Spor Toto Şampiyonlar Kupası sahibini buluyor

Voleybolda Spor Toto Şampiyonlar Kupası sahibini buluyor

20 dakika önce

Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçında, 2018-2019 sezonu Efeler Ligi şampiyonu Fenerbahçe HDI Sigorta ile AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Galatasaray HDI Sigorta karşılaşacak.

Voleybolda Spor Toto Şampiyonlar Kupası sahibini buluyor, System.String[]

Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçında, 2018-2019 sezonu Efeler Ligi şampiyonu Fenerbahçe HDI Sigorta ile AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Galatasaray HDI Sigorta karşılaşacak.


TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Maç TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.


Efeler Ligi ve Kupa Voley'in son şampiyonu sarı-lacivertli takım, Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı daha önce 3 kez müzesine götürmeyi başardı.


Halkbank, 4 kezle kupayı en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Ziraat Bankası da organizasyonda birer kez mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe, Sigorta, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:45 
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