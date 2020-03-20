Voleybolda TFL Altekma finalde

ERKEKLER Voleybol 1'inci Ligi'nde Play-Off oynayan İzmir temsilcisi Tevfik Fikret Lisesi Altekma, yarı final grubunu ilk 2'de tamamlayıp adını final grubuna yazdırdı. Ankara'da oynanan yarı final maçlarında 2'nci Grup'ta yer alan TFL Altekma, sırasıyla Kocaeli BŞB Kağıtspor'u 3-1 yenip, Haliliye Bld'ye 3-1 kaybettikten sonra son sınavında Cizre Bld'yi 3-1 dize getirerek 6 puan topladı.

Lider Haliliye ile birlikte finale yükselen TFL Altekma'nın diğer rakipleri Solhanspor ve Afyon Bld Yüntaş oldu. Final grubunda oynanacak müsabakalar sonunda 4 takımdan 2'si Efeler Ligi'ne yükselecek. Koronovirüs salgını nedeniyle maçların ertelenmesinin ardından Türkiye Voleybol Federasyonu, final karşılaşmalarının tarihlerini daha sonra belirleyecek.