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Voleybolda transfer

1 saat önce

Voleybol Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, genç smaçör Altay Mustafa Demirci ile sözleşme imzaladı.

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Voleybol Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, genç smaçör Altay Mustafa Demirci ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Bursa temsilcisi, ilk kez mücadele edeceği ligde sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.
İç transferde 5 isimle sözleşme yenileyen, dış transferde ise 7 oyuncuyla kadrosunu güçlendiren Bursa temsilcisi, son olarak Altay Mustafa Demirci ile anlaşma sağladı.
İmza töreninde, Bursa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Celaleddin Güneş ve Kulüp Müdürü Yüksel Arslan hazır bulundu.
Voleybola Arkas altyapısında başlayan 2,06 metre boyundaki oyuncu, daha önce kiralık olarak Saint Joseph ve TFL Altekma formaları giydi. Kariyerinde, Arkas takımı ile "Gençler Türkiye üçüncülüğü" bulunan Altay Mustafa Demirci, 4 numara pozisyonunda oynuyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:49 Kaynak: AA
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Mustafa Demirci, Altay, Bursa, Spor
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