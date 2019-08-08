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Voleybolda transfer

1 saat önce

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, TFL Altekma'dan Uğur Kılınç'ı transfer etti.

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Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, TFL Altekma'dan Uğur Kılınç'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon TVF Erkekler Birinci Ligi'nde şampiyon olarak Efeler Ligi'ne yükselen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, genç orta oyuncu Uğur Kılınç ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, kulübün yönetim kurulu üyeleri Gökhan Dinçer ve Murat Mestan ile başantrenör Fazıl Demirci hazır bulundu.
Kılınç, törende yaptığı konuşmada, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübüne uzun yıllar hizmet etmek istediğini belirtti.
Bursa temsilcisinde bulunmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduğunu vurgulayan Kılınç, "İnşallah takımım ve kendim adına güzel bir sezon geçer." ifadesini kullandı.
Voleybola 2013'te Arkas altyapısında başlayan 2,04 metre boyundaki Uğur Kılınç, geçen sezon TFL Altekma formasını giydi. Alt yaş milli takımlarında 68 kez görev alan 22 yaşındaki oyuncunun kariyerinde, milli takımlarla 2015 Yıldızlar Avrupa üçüncülüğü ve 2015 Yıldızlar dünya dokuzunculuğu bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:28 Kaynak: AA
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