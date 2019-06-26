Son Dakika Haberleri: Voleybolda Türk takımlarının rakipleri belli oldu
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Voleybolda Türk takımlarının rakipleri belli oldu

1 saat önce

Voleybolda 2019-2020 sezonunda CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri belli oldu.

Voleybolda Türk takımlarının rakipleri belli oldu, System.String[]
Voleybolda 2019-2020 sezonunda CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri belli oldu.
Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg'daki merkez ofisinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda Türk takımların rakipleri ve müsabakaların tarihleri şöyle:
Erkekler CEV Kupası 16'lı Finaller Turu
Dinamo Bükreş (Romanya) - Arkas Spor
Galatasaray - Dukla Liberec (Çekya)
İlk karşılaşmalar 10-12 Aralık, rövanş karşılaşmaları ise 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.
Kadınlar CEV Kupası 16'lı Finaller Turu
Grupa Azoty Chemik Police (Polonya) - Galatasaray HDI Sigorta
İlk karşılaşmalar 3- 5 Aralık, rövanş karşılaşmaları ise 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak.
Erkekler CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu
Luboteni Ferizaj (Kosova) - Maliye Piyango
Organizasyonda ilk karşılaşmalar 10-12 Aralık, rövanş karşılaşmaları ise 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.
Kadınlar CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu
Slavia Bratislava (Slovakya) - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas
Kupada ilk karşılaşmalar 3-5 Aralık, rövanş karşılaşmaları ise 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:37 Kaynak: AA
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