Voleybolda Uluslar Ligi, Tokyo 2020'nin sonrasına ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybolda Uluslar Ligi, Tokyo 2020'nin sonrasına ertelendi - Son Dakika Spor

Voleybolda Uluslar Ligi, Tokyo 2020'nin sonrasına ertelendi

6 saat önce

Voleybolda Uluslar Ligi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları sonrasına ertelendi.

Voleybolda Uluslar Ligi, Tokyo 2020'nin sonrasına ertelendi, System.String[]

Voleybolda Uluslar Ligi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları sonrasına ertelendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Voleybol Federasyonunun (FIVB) 19 Mayıs-5 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenecek Uluslar Ligi organizasyonunun dünya genelinde baş gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sonrasına ertelendiğini söyledi.

Bu yıl 3. kez düzenlenecek Uluslar Ligi'nin Tokyo 2020 sonrasında belirlenecek takvime göre organize edileceğini dile getiren Üstündağ, "FIVB, tüm ülke federasyonlarıyla görüşmesinin ardından aldığı kararı yazılı olarak bize iletti. Turnuvanın yaşanan olağanüstü durum nedeniyle olimpiyat sonrasına ertelendiğini bildirdiler." ifadelerini kullandı.

Uluslar Ligi organizasyonunun hangi formatta ve ne şekilde uygulanacağı hakkında açıklama yapılmadığını vurgulayan Üstündağ, "Uluslar Ligi ile ilgili tüm detaylar olimpiyat sonrasında netleşecek." diye konuştu.

FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nin üçüncü haftası, Ankara'da oynanacaktı.

Türkiye, toplam 5 ayaktan oluşan ligin üçüncü haftasında 2-4 Haziran tarihlerinde Tayland, Rusya ve Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacaktı.

Tokyo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:52 Kaynak: AA
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