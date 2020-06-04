Voleybolda yabancı kontenjanı aynı kaldı - Son Dakika

Voleybolda yabancı kontenjanı aynı kaldı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 2020-2021 sezonunda Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nde yabancı oyuncu sayısını değiştirmedi.

Voleybolda yabancı kontenjanı aynı kaldı, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 2020-2021 sezonunda Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nde yabancı oyuncu sayısını değiştirmedi.

TVF, 2020-2021 sezonu öncesi kulüplere bildirilerini internet sitesinde yayımladı.

Yayımlanan bildiriye göre 2019-2020 sezonunda uygulanan kulüplerin sahada yer verebileceği yabancı oyuncu sayısında değişikliğe gidilmedi. Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nde takımlar aynı anda sahada 3, 14 kişilik maç kadrosunda ise 4 yabancı voleybolcuya yer verebilecek.

Federasyon, 1. Lig ve 2. Lig'deki yabancı kuralında da değişiklik yapmadı. 1. Lig'de kulüpler yeni sezonda da 3 yabancı oyuncuya lisans çıkarabilecek ancak bunların 2'sini maç kadrosuna dahil edebilecek. 2. Lig'de ise yine yabancı oyuncu oynatılamayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 11:21 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybolda yabancı kontenjanı aynı kaldı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi, görenleri şaşkına çevirdi Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya kulübü Hermannstadt'ı satın aldı ve model kızını başkan yaptı Timo Werner Liverpool'a gitmek üzere! 50 milyon sterlini gözden çıkardılar Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı: Transferimi öğrenince mutluluktan ağladım Galatasaray'da sakatlanan Marcao'nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor Hes Kablo Kayserispor, kulübe gelir sağlamak için tesislerde kır düğünü organizasyonu düzenleyecek Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi Eintracht Frankfurt, deplasmanda Werder Bremen'i mağlup etti: 3-0
Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın         
17:59
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den toplu taşımadaki yığılmayı önlemek için tavsiye: Mesai saatleri değişebilir Prof. Dr. Tevfik Özlü'den toplu taşımadaki yığılmayı önlemek için tavsiye: Mesai saatleri değişebilir         
17:42
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz         
17:35
Minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun olay yerindeki oyuncağı yürek dağladı Minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun olay yerindeki oyuncağı yürek dağladı         
17:18
Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti         
17:13
Altının kilogramı 373 bin lira oldu Altının kilogramı 373 bin lira oldu         
17:09
3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti 3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti         
17:08
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi         
16:59
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor         
16:57
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi 3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi         
16:40
Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü         
16:36
Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'ndan sıcağı sıcağına ilk açıklama: Cezaevine teslim olacağım Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'ndan sıcağı sıcağına ilk açıklama: Cezaevine teslim olacağım         
16:22
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak         
16:13
Yaşlı insanların yardımına koşan güzel tenisçi Katie Boulter büyük takdir topladı Yaşlı insanların yardımına koşan güzel tenisçi Katie Boulter büyük takdir topladı         
16:07
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum         
16:06
Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi! Batı Afrika'da ikinci istila yaşanabilir Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi! Batı Afrika'da ikinci istila yaşanabilir         
15:57
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı         
15:57
CHP'li Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki CHP'li Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki         
15:56
3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu 3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu         
15:54
Vekillikleri düşürülen 3 ismin ortak noktası, Yargıtay tarafından onanmış hapis cezaları Vekillikleri düşürülen 3 ismin ortak noktası, Yargıtay tarafından onanmış hapis cezaları         
15:51
Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi, görenleri şaşkına çevirdi Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi, görenleri şaşkına çevirdi         
15:50
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı         
15:49
2 yolcuyu maske takması için uyaran minibüs şoförü bıçaklandı 2 yolcuyu maske takması için uyaran minibüs şoförü bıçaklandı         
15:43
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı         
15:29
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü         
15:24
WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz         
15:20
Parlamentoda konuşma yapan Ekonomi Bakanı, sık sık terini ve burnunu silince korona paniği yaşandı Parlamentoda konuşma yapan Ekonomi Bakanı, sık sık terini ve burnunu silince korona paniği yaşandı         
15:00
Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler         
14:59
Merkez Bankası'nın rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı! İşte kasadaki miktarın hafta hafta değişimi Merkez Bankası'nın rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı! İşte kasadaki miktarın hafta hafta değişimi         
14:57
Bizi bu cehalet mahvedecek! Karantina süresi uzatılan mahalleli polisi taşladı Bizi bu cehalet mahvedecek! Karantina süresi uzatılan mahalleli polisi taşladı         
14:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2020 18:05:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Voleybolda yabancı kontenjanı aynı kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]