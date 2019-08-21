Voleybolda yeni sezon fikstürleri belli oluyor
2 saat önce
Voleybol liglerinde 2019-2020 sezonunun fikstürleri 27, 28 ve 29 Ağustos'ta çekilecek.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:30 Kaynak: AA
Voleybol liglerinde 2019-2020 sezonunun fikstürleri 27, 28 ve 29 Ağustos'ta çekilecek. Türkiye
Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2019-2020 voleybol
sezonu Vestel
Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi fikstür çekimlerinin, 27 Ağustos Salı günü Ankara
'da Volley Hotel'de saat 14.00'te gerçekleştirileceği bildirildi.
Kadın ve erkekler 1. Lig fikstür çekiminin 28 Ağustos Çarşamba, 2. ligler kura çekiminin de 29 Ağustos Perşembe günü aynı saatte ve aynı yerde yapılacağı belirtildi.
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