Son Dakika Haberleri: Voleybolda yeni sezon fikstürleri belli oluyor
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Voleybolda yeni sezon fikstürleri belli oluyor

2 saat önce

Voleybol liglerinde 2019-2020 sezonunun fikstürleri 27, 28 ve 29 Ağustos'ta çekilecek.

Voleybolda yeni sezon fikstürleri belli oluyor, System.String[]
Voleybol liglerinde 2019-2020 sezonunun fikstürleri 27, 28 ve 29 Ağustos'ta çekilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2019-2020 voleybol sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi fikstür çekimlerinin, 27 Ağustos Salı günü Ankara'da Volley Hotel'de saat 14.00'te gerçekleştirileceği bildirildi.
Kadın ve erkekler 1. Lig fikstür çekiminin 28 Ağustos Çarşamba, 2. ligler kura çekiminin de 29 Ağustos Perşembe günü aynı saatte ve aynı yerde yapılacağı belirtildi.
voleybol, Türkiye, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:30 Kaynak: AA
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