Voleybolun Geleceği Parlak

Türkiye Bayanlar 2. Voleybol Ligi'nde adını play-off'a yazdıran Antalyaspor, 9-10 ve 11 Mart'ta Adana Yüreğir Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşmalar için hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Bayanlar 2. Voleybol Ligi'nde adını play-off'a yazdıran Antalyaspor, 9-10 ve 11 Mart'ta Adana Yüreğir Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşmalar için hazırlıklarını sürdürüyor. Elde edilen başarının küçümsenemeyecek ölçekte olduğunun altını çizen Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalyaspor Voleybol Şube Sorumlusu Alp Özel, Antalya'da yetişen sporcularıyla gurur duyduklarını ve sezon başından bu yana onlara güvendiklerini söyledi.



Antalya'nın başarısı



Antalya dışından da transfer yapabileceklerini ancak yapmadıklarını hatırlatan Özel "Antalya'da faaliyet gösteren altyapı kulüpleri de bizimle bir olsun istedik. Voleybolda doğru sinerjiyi yakalarsak Antalya'dan yetiştirdiğimiz kızlarımızın bizi 3-4 yıl içinde Sultanlar Ligi'ne taşıyabileceğine inandık. Şu anda Antalya'dan yetişmiş, ülkemizin dört bir yanında oynayan oyuncular Antalyasporumuzu takip ediyor. Bizlerle iletişime geçiyor ve mutluluğumuza ortak oluyor. Bu da bizi gelecek için daha da heyecanlandırıyor" diye konuştu.



İyi oynamak istiyoruz



9-10 ve 11 Mart'ta oynanacak play-off karşılaşmaları için 8 Mart'ta Adana'ya gideceklerini belirten Alp Özel, "Sadece oynamak, iyi oynamak istiyoruz. Lige çıkmak önemli fakat şehrimizin kızları ile bu başarıyı yakalamak çok daha önemli. Bizlere bu başarı dolu yolculuğumuzda sponsor olarak destek veren Emo Optik ve Antalya Reçelcisi'ne de teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

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