Volkan'a gelen, "Fenerbahçe'ye rakip kulüpte çalışır mısın?" sorusuna Ali Koç'un verdiği yanıt güldürdü

Fenerbahçe, antrenör Volkan Demirel'in ayrılığı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.

Volkan Demirel'e gelen, "Bir gün Fenerbahçe'ye rakip bir kulüpte çalışır mısın? "sorusunda Ali Koç araya girdi. Koç, "Bana oğlum, 'Bir gün Barcelona'da oynasam kimi tutarsın' dedi. Ben de ona, 'Sahanın yıldızı sen ol isterim ama Fenerbahçe kazansın isterim' dedim" cevabını verdi.

Sözü alan Volkan Demirel ise "Göreceğiz. Zaman neyi gösterir bilmiyorum" şeklinde yanıtladı.

Bu yanıt üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Sen bir yere kadar profesyonel olursun bence." diyerek Volkan Demirel'e takıldı.