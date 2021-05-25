Volkan Babacan 3 yıl daha Medipol Başakşehir'de

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, tecrübeli kaleci Volkan Babacan'ın sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Medipol Başakşehir, milli kaleci Volkan Babacan ile yola devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamada 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi. Medipol Başakşehir kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, milli futbolcularımızdan Volkan Babacan ile üç yıllık yeni sözleşme imzaladı.2014 yılından bu yana formamızı giyen ve yaşadığımız şampiyonluk sevinci de dahil olmak üzere birçok başarımızda ailemizin sembol isimlerinden biri olan Volkan Babacan ile yolumuza birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.Tecrübeli kalecimize kulübümüzde nice başarılar diliyoruz."Volkan Babacan, bu sezon 22 maçta forma giyerken kalesinde 30 gol gördü.