Volkan Babacan Beşiktaş'a geliyor! İşte anlaşma detayları - Son Dakika
Son Dakika Spor Volkan Babacan Beşiktaş'a geliyor! İşte anlaşma detayları - Son Dakika Spor

Volkan Babacan Beşiktaş'a geliyor! İşte anlaşma detayları

6 saat önce

Siyah-Beyazlı yönetim bu sezondan umudunu keserken gözünü gelecek sezona çevirdi.

Volkan Babacan Beşiktaş'a geliyor! İşte anlaşma detayları, System.String[]

Siyah-Beyazlı yönetim bu sezondan umudunu keserken gözünü gelecek sezona çevirdi. Yönetimle bir görüşme yapan ve iyi bir kaleci alınmasını isteyen Sergen Yalçın'ın özellikle Başakşehir'de oynayan Volkan Babacan'ı istediği öğrenildi. Yönetimin de bu kaleci için girişimlere başladığı ortaya çıktı.


2+1 YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK


Beşiktaş Yönetimi'nin kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan Volkan Babacan'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği ve 2+1 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi. Daha önce de gündeme gelen Volkan'ın bu kez bitmesine kesin gözüyle bakılıyor.


Volkan Babacan'ın yeni sezonda Beşiktaş forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor. (Takvim)



Volkan Babacan, Sergen Yalçın, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:58 
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