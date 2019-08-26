Son Dakika Haberleri: Volkan Babacan'da takas formülü! | Beşiktaş Transfer Haberleri
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Volkan Babacan'da takas formülü! | Beşiktaş Transfer Haberleri

22 dakika önce

Tolga Zengin'le yolların ayrılmasının ardından kalesine yerli bir isim kazandırmak için çalışmada bulunan Siyah-Beyazlılar, Başakşehir'in deneyimli file bekçisi Volkan Babacan'ı gündemine almıştı.

Volkan Babacan'da takas formülü! | Beşiktaş Transfer Haberleri, System.String[]

Tolga Zengin'le yolların ayrılmasının ardından kalesine yerli bir isim kazandırmak için çalışmada bulunan Siyah-Beyazlılar, Başakşehir'in deneyimli file bekçisi Volkan Babacan'ı gündemine almıştı.


Tecrübeli file bekçisi için İstanbul temsilcisiyle görüşmelerini sürdüren Siyah-Beyazlılar'ın, son olarak bu isim için takas formülünü devreye soktuğu ortaya çıktı. Kara Kartal'ın, 31 yaşındaki kaleci için takımın Şilili stoperi Enzo Roco'yu takasta önerdiği bildirildi.


Başakşehir'de son dönemde formasını Mert Günok'a kaptıran Volkan'ın da Beşiktaş'a transferine olumlu baktığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği kaydedildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadro alternatifleri arasında yer almayan Roco da yeni bir maceraya hazır...


Fenerbahçe'nin sözleşme imzalamadığı Volkan Demirel'in hikayesini izliyoruz;

Volkan Babacan, Tolga Zengin, Başakşehir, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 07:52 
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