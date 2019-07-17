Volkan Ballı: Taraftarımıza özlediği şampiyonluğu yaşatmak istiyoruz

"Kruse yarı türk gibi"

Olgucan KALKAN/ - Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı, Süper Lig'de fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ballı, tüm takımlara başarılar dileyerek, "Tüm takımlara hayırlı olsun yeni sezon. Herkese başarılar diliyorum. Aynı geminin içerisindeyiz. İnşallah hepimiz için iyi bir sezon geçer. Umarım futbolcularımız için sakatlıksız, sportmenliğin ön planda, centilmenliğin ön planda olduğu, fair-play'in olduğu bir lig geçer. Bu arada hakem arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Kısacası herkese başarılar dedi.

Transfer çalışmalarıyla ilgili gelen soruya yanıt vermek istemeyen Volkan Ballı, "Burada fikstür çekimindeyiz, transfer konusuna girmeyeceğim. Ben o konularda da konuşmak istemiyorum açıkçası. Sizlerin de takip ettiği gibi önemli transferler yaptık. Sayın başkanımız ve transfer komitesi çalışmaya devam ediyor. Eksik yerlere tamamlamalar gerçekleştirilecek. Lige hazır şekilde başlamak istiyoruz. Geçen sene bizim için iyi bir sezon olmadı. Sezonun sonlarında doğru galibiyet serisi yakalayabildik. Bunu bu sene sezonun başından itibaren galibiyet serisi yakalayıp, taraftarımıza özlediği şampiyonluğu yaşatmak istiyoruz. Bunun için de herkes çok çalışıyor, çalışmaya da devam edecek" ifadelerini kullandı.

"KRUSE YARI TÜRK GİBİ"

Yeni transferler Kruse ve Muriç'in takıma kolay adapte olduğunu kaydeden Ballı, "İki oyuncu da aslında kolay adapte oldular. Bunun sebebi, Vedat biliyorsunuz Rizespor'da Türkiye Ligi'ni çok iyi biliyor, bizden biri. Karakter olarak da çok iyi. Ben takım menajeri olarak bize katılmasından dolayı çok mutluyum. Takım bütünlüğü açısından onun katkısı çok olacak. Karakteri iyi bir oyuncu. Max Kruse'ye gelirsek de Kruse yarı Türk gibi. Çayı nasıl içtiğini gördünüz. Almanya'da Türk arkadaşları çok fazla. Bizim takımımızda da Alman kökenli çok Türk oyuncu var. Kruse'den de çok memnunuz. Aynı zamanda lider oyuncular bunlar. Emre hakkında konuşmaya bile gerek yok. Bizim için çok değerli bir oyuncu. Hem saha içinde, hem saha içinde bize büyük destek verecek. Onun katılması bizim için büyük avantaj" diye konuştu.

Tüm maçların çok zor olduğunu söyleyen Ballı, "Ben geçen sene bunu yaşadım, önceki yıllarda da yaşadık. Anadolu takımları da son derece güçlü kadrolar kuruyorlar. Hiçbir maç kolay değil. İlk maç içeride, ligin yeni takımıyla oynayacağız. O maç da çok zor. Taraftarımızla buluşma açısından, destekleri açısından önemli. Gazişehir ile Trabzonspor maçının arasında fark yok. Tüm maçlar aynı, her takım için geçerli. Her takım önemli" ifadelerini kullandı.

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Volkan Ballı'nın açıklamaları