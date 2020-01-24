Volkan Ballı: Trakya'daki Fenerbahçelileri maça bekliyoruz

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final'inde Fenerbahçe ile Kırklarelispor eşleşti. Yapılan kura çekimi sonrasında Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı ile Kırklarelispor Başkanı Volkan Can basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak konuşan Kırklarelispor Başkanı Volkan Can, iki takıma da hayırlı olmasını dileyerek, "Biz turu geçtikten sonra Fenerbahçe Kırklareli'ne gelsin istedik. İlimizin reklamı için önemli bir faktördü. Kırıkkale ile Kırklareli'nin karıştırılmasını artık istemiyorduk. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Biz dostuz. Yeneriz, tur atlarız, yeniliriz. Biz burada iyi mücadele edip şehirde Fenerbahçe'yi ağırlamak istiyoruz. Ondan sonra Allah nasip ederse ilerlemek istiyoruz. Trakya halkının misafirperverliğini göstermek istiyoruz" diye konuştu.



Volkan Ballı: "Trakya'daki taraftarlarımızı maça bekliyoruz"



Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı ise eşleşmeyle ilgili olarak, "Volkan Başkan'a teşekkür ediyorum. Şehir için büyük takımlardan birinin gitmesi önemli. Trakya'da çok taraftarımız var. Onlarla kucaklaşacağız. Ayrıca ben kendilerini Volkan Başkan nezdinde tebrik ediyorum. Büyük bir başarıya imza atıp çeyrek finale çıktılar. Kupanın güzelliği burada. Bütün Trakya'daki taraftarlarımızı oradaki maça bekliyoruz. İlk maçın orada olması bizim için avantaj. Çok seyahat etmeyeceğiz kış şartlarında. Bütün takımlar için önemli bir durum. Seyahatler en zorlu haftalar. Hem onların hem bizim maçlarımız var. Yakın olmayı avantaj olarak görüyorum ve kendilerine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.