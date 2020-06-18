Volkan Bozkır: "Bunlar ülkemize olan güven ve bu işi iyi yapabileceğimize olan inançtan kaynaklandı" - Son Dakika

Volkan Bozkır: "Bunlar ülkemize olan güven ve bu işi iyi yapabileceğimize olan inançtan kaynaklandı"
Birleşmiş Milletler'in 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır, Anadolu Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 12:43 Kaynak: AA
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