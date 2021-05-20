İsrail'in kadın- çocuk demeden Filistinlilere yönelik zulmü devam ediyor. Birleşmiş Milletler de dünya genelinde büyük yankı uyandıran olayları görüşmek için Filistin oturumu gerçekleştirdi. Türkiye'yi oturumda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti.
Birleşmiş Milletler'in Türk Genel Sekreteri Volkan Bozkır da yaptığı konuşmada, Filistinli çocuklara yönelik saldırıların acil olarak durması gerektiğini belirtti.
Bozkır, yeryüzündeki cehennemi Filistinli çocukların yaşadığını aktararak, "Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatları. Çatışmalar derhal durmalı" dedi.
Genel Sekreter Bozkır açıklamalarını, "İsrail, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlileri evlerinden çıkararak da uluslararası ceza hukukuna aykırı davrandı, İsrail mahkemelerinin bu bölgelerde yetkisi yok. Umarım bugün bir sonuç çıkar, BM çatısı altında Genel Kurul olarak sadece sözlerden fazlasını yapabiliriz" şeklinde sürdürdü.
Son Dakika › Dünya › Volkan Bozkır'dan Filistin oturumuna damga vuran sözler: Genel Kurul olarak sözden daha fazlasını yapabiliriz - Son Dakika Dünya