Volkan Bozkır, eylülde BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini üstlenecek - Son Dakika
Son Dakika Politika Volkan Bozkır, eylülde BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini üstlenecek - Son Dakika

Volkan Bozkır, eylülde BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini üstlenecek

7 saat önce

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini üstlenecek.

Volkan Bozkır, eylülde BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini üstlenecek, System.String[]

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini üstlenecek.

Bozkır, Twitter'dan yaptığı açıklamada, BM Batı Grubunun (WEOG), 27 Şubat 2020 günü gerçekleşen toplantısında, BM bünyesindeki en üst düzey görev olan 75. Genel Kurul Başkanlığına adaylığının oy birliğiyle onaylandığını bildirdi.

BM Genel Kurulu'nun, 193 ülkenin katılacağı 12 Haziran 2020'deki toplantısında, BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevinin onaylanacağını belirten Bozkır, "15 Eylül 2020'de ise bu çok önemli görevi, BM'nin kuruluşunun 75. yıl dönümünde, Türkiye adına bir yıl süreyle üstleneceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından eylül ayında 74. Dönem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ettiği konuşmasında aday gösterildiğim bu çok önemli görevi üstlenecek olmaktan dolayı ülkem, ailem ve şahsım adına büyük bir gurur ve onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler, Volkan Bozkır, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:16 Kaynak: AA
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