Volkan Can: 4 gündür dönmek için bekliyoruz - Son Dakika
Son Dakika Spor Volkan Can: 4 gündür dönmek için bekliyoruz - Son Dakika Spor

Volkan Can: 4 gündür dönmek için bekliyoruz

6 saat önce

yaptığı açıklamada "Hekimoğlu Trabzon maçımız yoğun kar yağışı sebebiyle ertelendi.

Volkan Can: 4 gündür dönmek için bekliyoruz, System.String[]

yaptığı açıklamada "Hekimoğlu Trabzon maçımız yoğun kar yağışı sebebiyle ertelendi. 4 gündür Trabzon'dayız. Bugün saat 16: 10'daki uçağımız ise 18: 00'e ertelendi. 16: 30 gibi havalimanına tekrar gideceğiz. Kar yağışı biraz önce durdu, inşallah uçak inerse İstanbul'a döneceğiz. Kupada Fenerbahçe ile mücadele etmek istiyoruz. Bekleyişimiz sürüyor, uçak yine ertelenirse yarını beklemek durumundayız" dedi.

- Durdu

Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:12 Kaynak: DHA
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