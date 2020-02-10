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Volkan Can: 4 gündür dönmek için bekliyoruz
6 saat önce
yaptığı açıklamada "Hekimoğlu Trabzon maçımız yoğun kar yağışı sebebiyle ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:12 Kaynak: DHA
yaptığı açıklamada "Hekimoğlu Trabzon maçımız yoğun kar yağışı sebebiyle ertelendi. 4 gündür Trabzon'dayız. Bugün saat 16: 10'daki uçağımız ise 18: 00'e ertelendi. 16: 30 gibi havalimanına tekrar gideceğiz. Kar yağışı biraz önce durdu, inşallah uçak inerse İstanbul'a döneceğiz. Kupada Fenerbahçe ile mücadele etmek istiyoruz. Bekleyişimiz sürüyor, uçak yine ertelenirse yarını beklemek durumundayız" dedi.
- Durdu
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