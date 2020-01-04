Volkan Can: "Başakşehir karşılaşmasında aslanlar gibi mücadele vereceğiz..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Volkan Can: 'Başakşehir karşılaşmasında aslanlar gibi mücadele vereceğiz...' - Son Dakika Spor

Volkan Can: "Başakşehir karşılaşmasında aslanlar gibi mücadele vereceğiz..."

6 saat önce

Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk karşılaşmanın 14 Ocak Salı günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacağını söyledi.

Volkan Can:

Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk karşılaşmanın 14 Ocak Salı günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacağını söyledi.


Takımın karşılaşma öncesinde Antalya'da kampa girdiğini belirten Can, rakiplerinin gücünü bilerek hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade etti.


Karşılaşmadan en iyi sonucu alacaklarına inandıklarını vurgulayan Can, "Çok ciddi takımları yenerek buraya gelebildik. Şimdi de Medipol Başakşehir ile karşılaşacağız. Takım olarak moral ve motivasyonumuz çok yüksek. Medipol Başakşehir karşılaşmasında aslanlar gibi mücadele vereceğiz." diye konuştu.


Can, tüm takım oyuncularına güvendiğini, önlerindeki zorlu iki karşılaşmadan da alınlarının akıyla çıkacaklarını dile getirdi.


Takım olarak Medipol Başakşehir maçına odaklandıklarını aktaran Can, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.


Can, rövanş karşılaşmasının 21 Ocak Salı günü Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacağını sözlerine ekledi.


Volkan Can, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:44 
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