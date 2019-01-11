Volkan Demirel 139 Gün Sonra Sahada
26 dakika önce
Fenerbahçe'de Volkan Demirel, 139 gün sonra Az Alkmaar ile oynanan hazırlık maçında sahalara geri döndü.
Fenerbahçe
'de Volkan Demirel
, 139 gün sonra Az Alkmaar
ile oynanan hazırlık maçında sahalara geri döndü.
Fenerbahçe ile Az Alkmaar arasında oynanan hazırlık maçında Volkan Demirel, 139 gün sonra sahalara döndü. Fenerbahçe tarafından kadro dışı bırakılan ve geçtiğimiz haftalarda affedilen Volkan Demirel, sarı-lacivertlilerin Az Alkmaar ile oynadığı hazırlık maçında formayı giydi. Kaptan olarak sahaya çıkan Demirel son olarak Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Göztepe müsabakasında forma giymişti.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:36 Kaynak: İHA
İsmail Köybaşı'nın İdmanda Attığı Gol Fenerbahçeli Taraftarları Mest Etti
Beşiktaşlı Tolgay Arslan Fenerbahçe'yle Anlaştı, Kulüplerin Anlaşmasını Bekliyor
Fenerbahçe'ye Hafta Sonu Maç Yok!
İsmail Köybaşı, AZ Alkmaar'ı Şık Bir Golle Avladı