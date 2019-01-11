Son Dakika Haberleri: Volkan Demirel 139 Gün Sonra Sahada

Volkan Demirel 139 Gün Sonra Sahada

26 dakika önce

Fenerbahçe'de Volkan Demirel, 139 gün sonra Az Alkmaar ile oynanan hazırlık maçında sahalara geri döndü.

Volkan Demirel 139 Gün Sonra Sahada, System.String[]
Fenerbahçe'de Volkan Demirel, 139 gün sonra Az Alkmaar ile oynanan hazırlık maçında sahalara geri döndü.

Fenerbahçe ile Az Alkmaar arasında oynanan hazırlık maçında Volkan Demirel, 139 gün sonra sahalara döndü. Fenerbahçe tarafından kadro dışı bırakılan ve geçtiğimiz haftalarda affedilen Volkan Demirel, sarı-lacivertlilerin Az Alkmaar ile oynadığı hazırlık maçında formayı giydi. Kaptan olarak sahaya çıkan Demirel son olarak Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Göztepe müsabakasında forma giymişti.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:36 Kaynak: İHA

Az Alkmaar, Fenerbahçe, Volkan Demirel, Güncel
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