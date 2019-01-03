Volkan Demirel Affedildi
1 saat önce
Fenerbahçe Kulübü, tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel'in affedilğini ve devre arası kampına dahil edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel'in affedilğini ve devre arası kampına dahil edildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Bir süre önce kadro dışı kalan futbolcumuz Volkan Demirel, bugün Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizde bir toplantı gerçekleştirerek, geçmişte yaşananlarla ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirmiştir. Yönetim Kurulumuz, bu toplantının ardından Volkan Demirel'in durumunu tekrar değerlendirerek, kadro dışı kararının kaldırılmasına ve Volkan'ın takımımızın sezonun ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği Antalya kampı kadrosuna dahil edilmesine karar vermiştir." - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:12 Kaynak: DHA
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