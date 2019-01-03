Volkan Demirel Affedildi

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel affedildi.

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel affedildi.



Konuyla ilgili sarı lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bir süre önce kadro dışı kalan futbolcumuz Volkan Demirel, bugün Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizde bir toplantı gerçekleştirerek, geçmişte yaşananlarla ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirmiştir. Yönetim Kurulumuz, bu toplantının ardından Volkan Demirel'in durumunu tekrar değerlendirerek, kadro dışı kararının kaldırılmasına ve Volkan'ın takımımızın sezonun ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği Antalya kampı kadrosuna dahil edilmesine karar vermiştir" denildi.



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Fenerbahçe Volkan Demirel'in Affedildiğini Açıkladı

Burak Yılmaz'ın Berberi: Golcüme Beşiktaş Tıraşı Yaptım, Hayırlı Uğurlu Olsun

Bankada Parası Kalmayan Ronaldinho'ya Yurt Dışına Çıkış Yasağı

Son Dakika! Bakan Berat Albayrak: Yıl Sonu Hedeflerimizi Neredeyse Tutturduk