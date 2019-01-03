Son Dakika Haberleri: Volkan Demirel Affedildi

Volkan Demirel Affedildi

44 dakika önce

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel affedildi.

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Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel affedildi.

Konuyla ilgili sarı lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bir süre önce kadro dışı kalan futbolcumuz Volkan Demirel, bugün Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizde bir toplantı gerçekleştirerek, geçmişte yaşananlarla ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirmiştir. Yönetim Kurulumuz, bu toplantının ardından Volkan Demirel'in durumunu tekrar değerlendirerek, kadro dışı kararının kaldırılmasına ve Volkan'ın takımımızın sezonun ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği Antalya kampı kadrosuna dahil edilmesine karar vermiştir" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:26 Kaynak: İHA

Lefter Küçükandonyadis, Fenerbahçe, Volkan Demirel, Güncel
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