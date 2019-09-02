Son Dakika Haberleri: Volkan demirel aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı
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Volkan demirel aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı

6 saat önce

Fenerbahçe Kulübü, 17 yıldır sarı lacivertli ekibin kalesini koruyan Volkan Demirel'in aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını ve teknik direktör Ersun Yanal'ın ekibine dahil olacağını açıkladı.

Volkan demirel aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı, System.String[]

Fenerbahçe'nin teknik heyetinde görev alacak

- Fenerbahçe Kulübü, 17 yıldır sarı lacivertli ekibin kalesini koruyan Volkan Demirel'in aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını ve teknik direktör Ersun Yanal'ın ekibine dahil olacağını açıkladı.
Sarı lacivertli kulüp, geçen sezon sonunda sözleşmesi sona eren Volkan Demirel'in karşılıklı anlaşma sonucunda teknik heyet ekibine dahil olduğunu ve futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Fenerbahçemizin şanlı formasını 17 yıldır başarıyla taşıyan, kulübümüzün sembol isimlerinden olan Volkan Demirel ile kulübümüz arasındaki görüşmeler karşılıklı anlaşma ile karara bağlanarak, odak noktasında 'Fenerbahçelilik' olan yepyeni bir yolculuğa adım atılmıştır. Kaptan Volkan Demirel onurla taşıdığı görevine bundan böyle Sarı Lacivert renklerimiz altında teknik ekibimizin bir parçası olarak devam ederek, eşsiz deneyimlerini geleceğin Fenerbahçe'sinin başarıları için sarf edecektir. Bu doğrultuda, değerli futbolcumuz için kulübümüze yakışan bir şekilde jübile organizasyonu gerçekleştirilecek olup, organizasyon tarihi ve detaylarına dair bilgiler ilerleyen dönemde camiamıza duyurulacaktır. Fenerbahçeli Volkan'a, kalecimiz ve kaptanımız olarak kulübümüze bugüne dek verdiği tüm emekleri için teşekkür ediyor; bu büyük kulübün çatısı altında üstleneceği yeni görevinde sonsuz başarılar diliyoruz. Şimdi şanlı renklerimizle, aynı tutkuyla hep birlikte yeni yolculuklara!"


Fenerbahçe Kulübü, Volkan Demirel, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 08:25 Kaynak: DHA
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