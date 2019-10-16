Son Dakika Haberleri: Volkan Demirel antrenörlüğe ısındı
Son Dakika Spor Volkan Demirel antrenörlüğe ısındı

Volkan Demirel antrenörlüğe ısındı

46 dakika önce

Fenerbahçe'de sezon öncesi yönetimin uzun süren ikna çabalarından sonra, transferin son günü futbolu bırakarak teknik ekipte çalışmayı kabul eden Volkan Demirel, aradan geçen 2.5 aylık sürede yeni işine iyice ısınmış görünüyor.

Volkan Demirel antrenörlüğe ısındı, System.String[]

Fenerbahçe'de sezon öncesi yönetimin uzun süren ikna çabalarından sonra, transferin son günü futbolu bırakarak teknik ekipte çalışmayı kabul eden Volkan Demirel, aradan geçen 2.5 aylık sürede yeni işine iyice ısınmış görünüyor.


Artık antrenmanlarda futbolculara talimatlar veren Demirel, Fenerbahçe'nin kirada olan oyuncularının maçlarına gidip hem teknik ekibe hem yönetime bilgi veriyor.


Geçtiğimiz hafta Belçika'ya giderek Westerlo'da oynayan kaleci Berke Özer'i izleyen Demirel, ardından Hollanda'ya geçerek Feyenoord'un alt yapısında çalışan eski takım arkadaşı Dirk Kuyt'la buluştu.


TOLGAY: EN BÜYÜK AVANTAJIMIZ EMRE BELÖZOĞLU


Fenerbahçeli Tolgay Arslan, galibiyet serisi yakalayarak hedeflerine adım adım ulaşmak istediklerini söyledi. Kulüp televizyonuna konuşan 29 yaşındaki oyuncu, "Bizim en büyük avantajımız Emre Belözoğlu'dur. Hem kaptanlık hem de ağabeylik yapıyor. Benim için gelmiş geçmiş en iyi Türk oyuncu. Patron gibi her şeye dikkat ediyor. Bir kaptan var ve onun sözünü herkes dinliyor" dedi. Sağlık durumu hakkında da bilgi veren Tolgay, "Geçen seneki hatayı yapmak istemiyorum. 3,5 ay kadro dışı kalmıştım. Tek başıma idman yapmıştım. Geldiğimde hemen oynamak istedim. 2-3 maç iyi gitti ama vücut kaldırmadı. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum" diye konuştu.

Volkan Demirel, Berke Özer, Fenerbahçe, Feyenoord, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:52 
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