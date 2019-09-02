Son Dakika Haberleri: Volkan Demirel'den futbola veda
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Volkan Demirel'den futbola veda

6 saat önce

Fenerbahçe Kulübü, tecrübeli kaleci Volkan Demirel'in teknik heyette görev yapacağını açıkladı.

Volkan Demirel'den futbola veda, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü, tecrübeli kaleci Volkan Demirel'in teknik heyette görev yapacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Volkan Demirel ile yapılan görüşmelerin karara bağlandığını ve yeni bir yolculuğa adım atıldığını belirterek, "Kaptan Volkan Demirel onurla taşıdığı görevine bundan böyle Sarı Lacivert renklerimiz altında teknik ekibimizin bir parçası olarak devam ederek, eşsiz deneyimlerini geleceğin Fenerbahçe'sinin başarıları için sarf edecektir." denildi.

Volkan Demirel için bir jübile yapılacağının belirtildiği açıklamada, "Değerli futbolcumuz için kulübümüze yakışan bir şekilde jübile organizasyonu gerçekleştirilecek olup, organizasyon tarihi ve detaylarına dair bilgiler ilerleyen dönemde camiamıza duyurulacaktır. Fenerbahçeli Volkan'a, kalecimiz ve kaptanımız olarak kulübümüze bugüne dek verdiği tüm emekleri için teşekkür ediyor; bu büyük kulübün çatısı altında üstleneceği yeni görevinde sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Kulübü, Volkan Demirel, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 08:18 Kaynak: AA
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