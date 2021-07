Volkan Demirel, Fenerbahçe'ye veda etti

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 17 yıl kalesini koruyan, son 2 sezon da yardımcı antrenörlüğünü üstlenen Volkan Demirel ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ile Volkan Demirel, Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Ali Koç, yaptığı açıklamada, Volkan'ın Fenerbahçe'ye kaleci ve antrenör olarak 2002'den bu yana hizmet ettiğini belirterek, "Volkan ve hocamızla görüştük. Hocamız, Volkan'ı ekibinde görmekten memnuniyet duyacağını söyledi ancak Volkan, kendi ayakları üzerinde durmak istediğini bize ifade etti. Biz, bu planını ve düşüncelerini saygıyla karşıladık. Ben biraz daha baskı yaptım ve 'İyi ve deneyimli bir kadromuz var. Bunların yanında biraz daha tecrübe kazan. Görevdeyken yeni bir görev çıkarsa daha kolay olur.' dedim ama o öz güveniyle kendi ayakları üzerinde durmayı tercih etti ve bir tarih vererek 'Fenerbahçe'ye hoca olacağım.' dedi. Volkan özellikle benim için zor bir veda." ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel'i 19 yaşından beri tanıdığını aktaran Başkan Koç, "Ailemle evine gidip yemek yediğim tek futbolcudur. Zor bir veda ama kabul ediyoruz. Kendisi öz güvenli ve kararlı bir şekilde istiyor. Planları var, o planlarının sonunda tabii ki Fenerbahçe var. Her şey gönlünce olsun ve inşallah bir gün bir kez daha kulübümüzle yolları kesişir. Bu kulübün kapısı kendisine her zaman açıktır. Biz elimizden gelen çabayı ve desteği kendisine veririz. Volkan sadece saha içinde değil, saha dışında da önemli bir duruş sergilemiştir. Kulübün en zorlu günlerinde, 3 Temmuz sürecinde dimdik ayakta duran oyunculardan birisidir. Volkan Demirel'i 'Bir Volkandır Fenerbahçe' diyerek anmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Antrenörlükte genç yüzlere ve taze kana ihtiyaç var"

Volkan Demirel'e antrenörlük kariyerinde başarı dileğinde bulunan Ali Koç, şu görüşleri aktardı:

"Antrenörlükte genç yüzlere ve taze kana ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Emre Belözoğlu ve Volkan için de aynı şeyi söyleyeceğim. Bu tecrübeleri ile bilgilerini, doğru planlama ve zamanlamayla ilerletmek gerekiyor. 2 efsane kaptanımızın da yollarının açık olmasını diliyorum. Hem Fenerbahçe hem de diğer büyük kulüplerde oynayan, kariyerlerini yakın zamanda tamamlamış herkesin iyi yerlere gelmesini temenni ediyorum. Fenerbahçe, kulübe yıllarca hizmet etmiş, camianın gönlünde yer edinmiş hocalara mutlaka destek olmalıdır."

Volkan Demirel: "20 yıllık bir devrin sonuna geldik"

Antrenörlükte hedeflerinin bulunduğunu ve bunun için Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdiğini belirten Volkan Demirel, şu ifadeleri kullandı:

"Çok futbolcular ve teknik adamlar geldi. Hepsinin gelişinde basın toplantısı düzenlendi. Ama ilk kez, eski futbolcu ve antrenörün gidişinde bu durum oluyor. 20 sene önce buraya geldiğimde delikanlı ve henüz ne yapacağını bilmeyen bir genç vardı. Ama şu anda heyecanlı ve kararlı bir Volkan var. Bunu da her zaman bulunduğum ortamda anlayacaksınız. Hedeflerim var. Kendi doğrularımla devam edeceğim. Başkanım kalmamı istediğini bana iletti. Ama sezon bittiğinde ben bu kararı vermiştim. 2 senedir bu işin mutfağı olan Fenerbahçe'de antrenörlük kariyerime adım attım. Ersun Yanal, Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'yla çalıştım. Artık zamanın geldiğini ve yuvayı terk etmek gerektiğini düşündüm. Umarım bu kararımda da Volkan Demirel ismine yakışır şekilde hareket ederim. 20 yıllık bir devrin sonuna geldik. Bu heyecanı ilk kez kapıdan girdiğimde de yaşamıştım, şu anda da yaşıyorum. Güzel bir kariyerimin olacağını düşünüyorum."

Sarı-lacivertli takımda forma giydiği süreçte beraber görev yaptığı futbolculara, teknik adamlara, antrenörlerle ve çalışanlara destekleri için teşekkür eden Volkan, "Formanın arkasındaki slogan beni çok onurlandırıyor. Ben de hayatım boyunca bunları unutamam. 40 yaşındayım ve ömrümün yarısını burada geçirdim. Her zaman aklımda Fenerbahçe vardı. Fenerbahçe'yi düşünerek hareket ettim. Belki yanlışlarım ve hatalarım olmuştur ama her şeyi Fenerbahçe'yi düşünerek yaptım. Yaptıklarımın her zaman arkasındayım. Ayrılıklar zordur. Benim için şu anda ayrılık yok, sadece ara verdim. İnşallah ilerleyen zamanlarda tekrar kavuşacağız. Bu kariyer nasıl 'Bir Volkandır Fenerbahçe' sloganıyla birleştiyse, buna layık olmaya çalışacağım." diye konuştu.

"Acelem yok, en doğru kararı vermek istiyorum"

Kariyer planlamasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Volkan Demirel, "Şu an için 3-4 opsiyon var ama ben öncelikle buradaki durumumu belirlemek istedim. Benim ilk düşüncem burasıydı. Konuşmalar var, isteyenler var, planlar var ama bunları değerlendirmek için zamana ihtiyaç var. Zaten acelem de yok, yavaş yavaş en doğru kararı vermek istiyorum. A lisansa sahibim. Sadece almam gereken UEFA Pro Lisans kaldı. Nerede ve nasıl başlayacağıma önümüzdeki günlerde karar vereceğim." değerlendirmesinde bulundu.

"Alttan gelen çok iyi bir jenerasyon var"

Fenerbahçe'de 20 sene boyunca çalıştığı teknik adamlardan birçok deneyim kazandığının altını çizen Volkan Demirel, "Her konuşmadan ve çalışmadan bir not alırım ve o notu okuduktan sonra yaptıklarım aklıma gelir. Bunları her zaman not aldım. Şu anda çok fazla notlarım var. Kendi oluşturduğum fikirler var. Teknik ekipte çalıştım. Bu da çok önemli. Alttan gelen çok iyi bir jenerasyon var. İnşallah genç teknik adamların futbola katkısını gösterecekler." şeklinde görüş belirtti.

Volkan Demirel, Emre Belözoğlu'nun A Milli Takım'ın teknik ekibine katılacağı iddialarının hatırlatılması ve kendisine de teklif gelmesi halinde yanıtının ne olacağının sorulması üzerine "Milli takımdan bir teklif gelirse düşünmeme gerek yok. Milli takım ve bayrak bizim için çok önemli bir değerdir ve ona verilecek cevap bellidir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe taraftarına da seslenen Volkan Demirel, "Takım sahaya çıkarken ellerinin içi terleyen Fenerbahçe taraftarına, buraya gelip sesi kısılana kadar bağıran Fenerbahçe taraftarına, koşulsuz şartsız beni seven ve sevmeyen bütün herkese teşekkür etmek istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından Ali Koç, Volkan Demirel'e arkasında "Bir Volkandır Fenerbahçe" yazılı Fenerbahçe forması hediye etti. Ali Koç, ayrıca formanın ön tarafına "İyi insan, efsane kaptan. Her daim yolun açık, şansın bol olsun. Kalpler beraber." yazarak Fenerbahçe formasını imzaladı.